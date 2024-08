Barquinha Jazz regressa com três noites de boa música

O palco do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha recebe o Barquinha Jazz 2024 com três concertos ao vivo gratuitos nos dias 30 e 31 de Agosto e 1 de Setembro. O evento é fruto da parceria do município com a associação Clube de Instrução e Recreio (ex-Tuna) de Moita do Norte. Geisendorf são os primeiros a subir a palco. A sonoridade da banda é uma mistura de influências que vão do rock dos anos 70 ao jazz moderno. No concerto irá ser apresentado repertório original e alguns temas já gravados. Ricardo Pinheiro Quarteto com Andy Sheppard actuam no segundo dia de festival. Será apresentado o álbum Tone Stories, editado recentemente pela editora catalã Fresh Sound Records. Trata-se do último registo discográfico de Ricardo Pinheiro, que se apresenta ao lado de grandes nomes internacionais do jazz. Apesar de muitas vezes compor música original, volta sempre aos standards como fonte de inspiração. Para este concerto que contará também com repertório original, Ricardo Pinheiro será especialmente acompanhado por Andy Sheppard, do Reino Unido, no saxofone, Michael Formanek, dos Estados Unidos da América, no contrabaixo, e Alexandre Frazão na bateria.

Domingo, o palco é dos Hugo Trindade Quarteto – Clinic Sessions. Neste novo projecto, Hugo Trindade retorna às suas primeiras influências e aventuras no mundo do jazz: o quarteto composto por guitarra eléctrica, piano eléctrico, baixo eléctrico e bateria. A sonoridade da banda é refrescada e reinventada pelo ousado e inesperado cruzamento de músicos de diferentes estéticas e universos musicais: o intenso baixista Aires Pereira, membro da banda Moonspell, e os jovens emergentes Edgar Alexandre (piano) e Luís Pereira (bateria). Durante a primeira semana de Janeiro de 2024, o quarteto desfrutou de uma residência criativa no emblemático espaço da noite e cultura em Alcobaça, o Clinic. Estas sessões prolíficas, em sintonia com a atmosfera nostálgica, boémia e inspiradora do Clinic, forneceram toda a matéria-prima que compõe este novo álbum, gravado nesse mesmo local. O álbum conta com temas originais, da autoria de Hugo Trindade e Edgar Alexandre.