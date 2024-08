Clube Náutico de Azambuja quer dinamizar o Esteiro

O Clube Náutico de Azambuja, com o apoio do município, quer transformar a Vala do Esteiro num espaço de lazer e actividades náuticas.

O projecto inclui embarcações de lazer, actividades desportivas, formação e ambição em dinamizar aquela zona de Azambuja. O clube rejeita as criticas nas redes sociais mas mostra-se disponível para aceitar ideias e convida a população a participar nas actividades no dia 14 de Setembro.

O Clube Náutico de Azambuja (CNA) quer dinamizar a zona da Vala do Esteiro e criar condições para as pessoas se divertirem com actividades náuticas e de lazer.

O clube tem o apoio do Município de Azambuja que já protocolou a cadência de um espaço para o CNA guardar equipamento. O bar servirá de apoio às actividades, após ser concessionado à câmara, e uma forma de atrair mais pessoas a uma zona ribeirinha que recebeu obras de requalificação orçadas em dois milhões de euros, numa empreitada co-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do Alentejo 2020.

O clube foi criado formalmente em Fevereiro de 2024 mas a ideia começou a ser desenhada no final do ano passado. O grupo de amigos que pertencia à secção de pesca de caiaque do Grupo Desportivo de Azambuja sentiu necessidade de crescer e lançaram-se na fundação do CNA. “Queremos avançar com o turismo de lazer, temos possibilidade de ter aqui caiaques a pedais que permitem passear no Tejo e tirar boas fotografias. A nossa ideia é ter bicicletas de aluguer que permitam fazer os novos circuitos que foram reparados. Queremos revitalizar a regata centenária de Azambuja e vamos tentar, de 15 em 15 dias, dar workshops de náutica e formação para quem quer tirar a carta de marinheiro”, revela Rui Lopes, primeiro-secretário e porta-voz do clube.

Quanto às criticas a propósito dos jacintos que pairam na água Rui Lopes sublinha que são parte integrante da vala e que nunca vão ser todos retirados. Existem condições de navegabilidade que só estão dependentes das marés. Há um mês os elementos do clube retiraram jacintos para a santa do avieiros poder navegar e o mesmo farão para garantir que as actividades náuticas se realizam.

A direcção quer apresentar o clube à população e dia 14 de Setembro vai dinamizar no Largo do Esteiro actividades náuticas, a partir das 11h00, seguido de almoço convívio com oferta de porco no espeto. Da parte da tarde, a partir das 15h30, será apresenta a equipa de pesca em kayak e a equipa de pesca embarcada. Ao longo da tarde a animação está garantida com música ao vivo.

