Conhecer a história, provar vinhos e apreciar a paisagem na Catedral de Santarém

A Catedral de Santarém recebeu uma “Viagem no Tempo” com prova de vinhos da Quinta da Ribeirinha, no âmbito do décimo aniversário do Museu Diocesano e da campanha Cidade do Vinho 2024, em que Santarém é um dos municípios envolvidos. O evento nocturno teve lotação esgotada e contou com a participação dos vereadores da Câmara de Santarém Nuno Russo e de Alfredo Amante.

A visita temática permitiu dar a conhecer espaços habitualmente inacessíveis ao público, como o Corredor Nobre e a Torre Sineira. Uma viagem no tempo entre os vários momentos cronológicos de ocupação da Casa, que começou por ser Paço Real, dando lugar ao Paço Episcopal, que mais tarde viria ser utilizado como Colégio Jesuíta e depois como Seminário, até hoje. A visita foi conduzida por Alexandra Xisto, arquivista do Museu Diocesano.

Os participantes puderam contemplar a vista sobre a Praça Sá da Bandeira, assim como a vista única no terraço das torres da Catedral. O vereador Nuno Russo deu as boas-vindas aos participantes, lembrando que em Santarém produzem-se vinhos de qualidade a preços competitivos e de castas autóctones portuguesas e da região. Para cada momento, foi reservada a prova de vinhos, brancos e tintos, com propostas de Rui Cândido, director da Quinta da Ribeirinha.

FOTOS – CM Santarém