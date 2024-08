The Gift vão substituir Tributo aos Linkin Park na Festa de Pontével

Os Quarentões de Pontével, que organizam a festa anual na freguesia do concelho do Cartaxo, foram surpreendidos com o cancelamento do concerto da banda de tributo aos Linkin Park, os Hybrid Theory, devido a doença cardíaca de um dos elementos. Os cabeças de cartaz, previstos para a noite de terça-feira, 3 de Setembro, vão ser substituídos pela banda portuguesa The Gift. Emanuel actua no domingo à noite.

A Festa em honra de Nossa Senhora do Desterro, em Pontével, decorre de 30 de Agosto e 3 de Setembro. A inauguração na sexta-feira, 30 de Agosto, ocorre com procissão acompanhada pela Filarmónica Incrível Pontevelense (SFIP). Do programa destaca-se ainda a tradicional queima do pinheiro seguida de fogo-de-artifício, no primeiro dia; a corrida de carrinhos de rolamentos, no sábado, os Jogos Sem Fronteiras na tarde de segunda-feira; e a passagem de testemunho aos Quarentões 2025 na noite do último dia.