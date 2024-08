Festival ao Alto regressa ao Jardim do Alto de Santo António em Abrantes

No fim-de-semana que antecede o regresso às aulas, a música, animação e gastronomia (street food) regressam ao Alto de Santo António, em Abrantes, para mais uma edição do Festival ao Alto que este ano tem como cabeças de cartaz os artistas Buba Espinho e Carolina de Deus. Pelo palco das escadarias do Alto de Santo António vão passar ainda alguns dos talentos abrantinos como Danni Vita, que abre o palco do Festival ao Alto, no dia 6 de Setembro, DJ Atiik, também no dia 6, e Jet Lazz que fará o Sunset no sábado, dia 7.

O conceituado cantor alentejano Buba Espinho sobe ao palco do Festival ao Alto no dia 6 de Setembro, a partir das 22h30, e no dia seguinte, 7 de Setembro, é a vez da cantora e compositora Carolina de Deus. Ana Isabel Arroja, DJ e locutora da Rádio Comercial, encerra o Festival ao Alto no dia 7 de Setembro, a partir das 00h.

No dia da abertura do Festival, a animação no jardim estará a cargo do grupo WETUMTUM com a performance cheia de energia e interação Crassh_Recycled que promete agradar a miúdos e graúdos com sonoridades saídas de baldes e capacetes. Já no sábado, a animação estará a cargo dos Kumpania Algazarra. Mais uma vez, o espaço “Altamente”, lugar de diversão para todos, volta a marcar presença durante os dois dias de Festival ao Alto com o touro mecânico, gladiadores, jogos tradicionais, Torre das caixas e ainda as pinturas faciais e body painting.

O Grupo de Teatro Palha de Abrantes irá também marcar presença no Festival, que volta a ser considerado um Ecoevento, atribuído pela Valnor, que demonstra a preocupação ambiental com a redução de resíduos e a separação adequada para reciclagem. As entradas no Festival ao Alto são gratuitas.