Festival Internacional de Artes de Rua volta a Tomar

O ART’IN RUA está de regresso a Tomar para mais uma edição. Durante três dias, entre 13 a 15 de Setembro, as ruas de Tomar vão ficar repletas de animação, divertimento, arte e cultura. O Festival Internacional de Artes de Rua de Tomar apresenta-se como uma demonstração da criatividade e da expressão artística nas suas diversas formas, com performances de artistas provenientes de vários pontos do mundo.

No primeiro dia, sexta-feira, 13 de Setembro, ao fim da tarde, o Palhaço Manu actua no Centro Histórico, logo depois, Musicamera & Tenda Produções apresentam um espectáculo de teatro e música no Convento de Cristo. No centro histórico não vai faltar animação de rua com os Cria Events e no Jardim da Várzea Pequena vai haver Danças Medievais com o grupo Thomar Honoris. À noite, na Praça da República, haverá teatro de rua com o Teatro Montemuro e um espectáculo de Cabaret Burlesque com o grupo Laboratório.

No sábado, 14 de Setembro, dia bastante preenchido, de manhã no Mouchão há animação infantil a cargo do Som da Palavra. À tarde há animação de rua no centro histórico pelo Caricaturas ao Vivo e teatro infanto/juvenil no Mouchão pelo grupo Teatro Invisível. A animação prossegue, durante a tarde, com o espectáculo Agro Clown, de Itália, a decorrer no centro histórico, e o Dans Mes Cordes de França apresentam um espectáculo de acrobacia aérea na Praça da República. Durante a noite, Caipirinha Soviety do Brasil actua na Praça da República, Cria Events e Danças de Sellium animam o centro histórico, e a Várzea Grande recebe os espectáculos de marionetas pelos Ledpuppets da Hungria e circo/dança pelos Bivouac de França. Neste dia haverá ainda estátuas vivas com a performance Nova Geração e a performance Profissões Antigas.

No último dia do festival, domingo, 15 de Setembro, Ta Bem Abelha e Teatro Invisível actuam no Mouchão. Os Drama e Beiço, Caricaturas ao Vivo, Cria Events e Agro Clown de Itália animam o centro histórico, e a Praça da República recebe os espectáculos de Mika Paprika e Pedro Tochas.

O evento tem entradas livres, contando ainda com Street Food, no Jardim da Várzea Pequena, durante os três dias de festival.