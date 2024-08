Festas de Nossa Senhora da Purificação animam Cachoeiras este fim de semana

Este fim de semana, até 1 de Setembro, a aldeia das Cachoeiras, no concelho de Vila Franca de Xira, será palco das tradicionais Festas em Honra da Nossa Senhora da Purificação. Este evento, com várias décadas de história, é organizado pela Associação Desportiva e Recreativa Cachoeirense (ADRC), que promete mais uma vez honrar as tradições locais, combinando-as com elementos de modernidade para dinamizar a aldeia e atrair visitantes.

A programação das festas inclui uma variedade de actividades que prometem agradar a todos os gostos. Entre os destaques estão a música ao vivo, que trará animação durante as noites de celebração, e as tradicionais largadas de toiros, um momento sempre aguardado com entusiasmo pelos habitantes e visitantes. Além disso, será disponibilizado um serviço de bar.

O evento contará também com um espectáculo equestre e de sevilhanas, que será organizado por grupos locais, proporcionando um toque de elegância e tradição à festividade. As Festas em Honra da Nossa Senhora da Purificação são uma oportunidade para a comunidade se reunir e celebrar, mantendo viva uma tradição que se passa de geração em geração, enquanto acolhem os visitantes que queiram conhecer e vivenciar a cultura da região.