Thomar Honoris organiza Festival de Música e Dança Histórica

A Associação Thomar Honoris está a organizar a segunda edição do Festival de Música e Dança Histórica, que se vai realizar em Tomar nos dias 30 e 31 de Agosto e 7 de Setembro. O festival pretende ser uma referência a nível nacional, contando com actuações de grupos de dança e música histórica oriundos de Portugal e Espanha. Durante os três dias de festival vai haver demonstrações de danças e música, workshops, oficinas de experimentação, visitas guiadas e um espectáculo final.

No dia 30 de Agosto à noite, o Complexo Cultural da Levada vai receber um Café concerto. No dia seguinte, 31 de Agosto, sábado, de manhã, vai decorrer a Conferência Cancioneiro Galego – Português, à tarde vai haver Workshop de Dança e Música Histórica, e à noite repete-se o Café concerto no Complexo Cultural da Levada.

No dia 7 de Setembro, sábado, durante a tarde, haverá Arruadas no centro histórico e à noite, o festival encerra com o Espectáculo Final na Praça da República.