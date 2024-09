Celestino Graça dá nome ao maior festival de folclore da região

O Festival Celestino Graça, também conhecido como Festa das Artes e das Tradições Populares do Mundo, regressa à Casa do Campino, em Santarém, para a sua 63ª edição. São esperados grupos de Angola, Coreia do Sul, México, Polónia, Portugal e Roménia, e a programação vai de 4 a 8 de Setembro. No sábado, 7 de Setembro, o Centro Histórico é animado pelos grupos folclóricos estrangeiros e decorre o Fandangando - 5ª Mostra de Fandangos do Ribatejo, no Largo do Seminário.

A Casa do Campino abre com a Gala Solidária “Entre Idades/Abraçar Gerações”, numa parceria com a Fundação INATEL, a 4 de Setembro. Às 16h30 é inaugurado o salão de fotografia “O Ribatejo e as suas gentes”, de Vítor Lopes. A cerimónia de inauguração do Festival Celestino Graça está prevista para as 17h00 junto ao busto de Celestino Graça e à noite, às 21h30, realiza-se a Gala Internacional de Folclore no Cine-Teatro de Almeirim. Na quinta-feira de manhã há animação pelas ruas da cidade de Santarém e W Shopping, que ao meio-dia recebe um colóquio sobre os países presentes no festival (“Descobrir mundos”). A Casa do Campino reabre às 18h00 para degustação da gastronomia ribatejana, que estará presente todos os dias do festival, e o Grupo “Tam-Tam”, de Angola, é o primeiro a actuar. Segue-se a Gala Internacional de Folclore FIA, em Abrantes. Em paralelo, mas na Casa do Campino, decorre a Gala do Fado no Ribatejo.

Sexta-feira destaque na Casa do Campino para a Oficina de Instrumentos Musicais Tradicionais (17h00), o espectáculo de Canto e Dança da APPACDM (21h00) e a inauguração do 63º Festival Internacional de Folclore Celestino Graça a que, aos grupos já mencionados, se juntam os Grupos Infantil de Dança Regional e Académico de Danças Ribatejanas e Rancho Folclórico dos Moleanos, de Alcobaça. Sábado, na Casa do Campino, há jogos tradicionais do Ribatejo e uma exibição de dança desportiva pelas New Star Dance, que antecedem a Gala Internacional de Folclore “O Mundo a Cantar e a Dançar”, que conta com a participação do Grupo Académico de Danças Ribatejanas, Grupo Folclórico de Coimbra e Grupo Folclórico da Universidade do Minho. “Sons autóctones, sons da memória” é um espectáculo para ver domingo, também na Casa do Campino. Às 17h00 realiza-se a Gala de Encerramento do Festival Celestino Graça com a participação de novos grupos - Grupos Infantil e Académico de Santarém, Rancho Típico de São Mamede de Infesta e Rancho Folclórico de Gouxaria, de Alcanena.