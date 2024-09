Convento de Almoster recebe Coro da Banda de Alcobaça

O Convento de Santa Maria de Almoster, no concelho de Santarém, vai receber na noite de sábado, 7 de Setembro, o espectáculo ‘CisterMúsica – Sunrise Mass’, a cargo do Coro da Banda de Alcobaça com Ensemble de Cordas

O Convento de Santa Maria de Almoster, no concelho de Santarém, vai receber na noite de sábado, 7 de Setembro, o espectáculo ‘CisterMúsica – Sunrise Mass’, a cargo do Coro da Banda de Alcobaça com Ensemble de Cordas, inserido no Projeto Itiner’Arte. A partir das 21h30, vão ser interpretadas obras de F. Mendelssohn, Ernani Aguiar, Andrea Ramsey e Ola Gjeilo.

O Coro da Banda de Alcobaça é constituído por cerca de 50 participantes, amantes de música coral, com idades compreendidas entre os 10 e os 75 anos, e apresenta um repertório variado, percorrendo um vasto espectro musical e temporal, desde a música erudita com foco substancial no género sacro até à música coral de tradição portuguesa. Completou o seu 10.º aniversário em 2023.