Golegã do início do século XX em fotografias

De 6 de Setembro a 27 de Outubro é possível ficar a conhecer a Golegã no início do século XX a partir de uma exposição colectiva de fotografia de autores da Golegã que retratam a vila no início do século passado. A exposição está em exibição na Casa-Estúdio Carlos Relvas, na Golegã, de terça-feira a domingo.