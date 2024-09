‘Nosso Frei Luís de Sousa’ sobe ao palco em Abrã

A peça de teatro ‘Nosso Frei Luís de Sousa’, interpretada pela secção de teatro da Sociedade Recreativa Operária (SRO), vai ser representada nas instalações da Associação Recreativa e Cultural de Abrã, na noite de 7 de Setembro, pelas 21h30.

Criada a partir do texto original, Frei Luís de Sousa, da autoria de Almeida Garrett, ‘Nosso Frei Luís de Sousa’ surge a partir dessa obra, com linhas de reflexão sobre algumas questões dos dias de hoje: o patriotismo, a identidade, a culpa, o sebastianismo ou os valores morais vigentes. É um trabalho dramatúrgico feito em conjunto com alunos do curso profissional de artes do espectáculo da Escola Secundária Ginestal Machado. A encenação e selecção musical pertence a Pedro Oliveira, sendo o acesso ao local limitado pela lotação admissível com controlo de entrada.