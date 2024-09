AJOCA é a primeira associação de jovens de Azambuja

Uma conversa deu origem à criação de uma associação de jovens no concelho de Azambuja. AJOCA pretende preencher uma lacuna que existia no município e dinamizar actividades culturais e promover acções de formação. A tomada de posse da associação vai decorrer dia 8 de Setembro.

AJOCA é o nome da primeira associação de jovens do concelho de Azambuja, criada com o intuito de dinamizar actividades e mexer com a comunidade local. A associação foi legalmente constituída no dia 22 de Julho e surgiu de uma conversa entre o presidente Gonçalo Simões e a vice-presidente Daniela Mateus Ferreira.

Foi lançado um open call, através das redes sociais, aberto a todos os jovens do município para participarem no projecto. Candidataram-se aos órgãos sociais da AJOCA 40 jovens, que foram escolhidos consoante as suas respostas e que já desempenharam cargos no movimento associativo.

A O MIRANTE, Gonçalo Simões diz que a primeira direcção da associação vai estar no cargo até Agosto/Setembro de 2026 e que para já as prioridades são criar alicerces, elaborar um regulamento, reunir com a Câmara de Azambuja e juntas de freguesia para se darem a conhecer e promover iniciativas para os jovens, formações e workshops. “As causas de todos os jovens são as nossas, como os problemas na educação e habitação. Não queremos ser uma oposição à câmara. Na associação somos apartidários, isto não é um lobby. Temos elementos do PS e do PSD, pessoas com gostos diferentes e em que é possível trabalhar em equipa”.

A AJOCA tem ainda nos órgãos sociais o tesoureiro Dan Cristian, o secretário, Miguel Santos e três vogais, Joana Silva, Mariana Dias e António Filipe. A tomada de posse está agendada para o próximo dia 8 de Setembro, pelas 16h00, na Casa da Juventude de Azambuja. A associação vai ter uma banca no CultFest, que se realiza em Azambuja de 20 a 22 de Setembro.