Templários Rally Classic está de volta a Tomar

O Templários Rally Classic vai regressar a Tomar para mais uma edição. O evento desportivo, que pretende reunir em competição carros e pilotos dos anos 70, 80, 90 e seguintes, vai decorrer nos dias 7 e 8 de Setembro. A organização é do Moto Clube de Tomar em parceria com o Município de Tomar.

No sábado, 7 de Setembro, à tarde, vão decorrer as Provas Especiais de Classificação (PEC) 1, 2 e 3 no Casal da Estrada/Porto de Cavaleiros. No mesmo dia, à noite, vai ocorrer a PEC 4 e 5 Super Especial Urbana, na Av. Norton de Matos, Soc. Fil. Gualdim Pais, Bonjardim, Alameda Um de Março. No domingo, 8 de Setembro, as PEC 6 e 7 vão ter lugar em Porto Mendo / Brasões.