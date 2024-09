Festival Celestino Graça traz danças e cantares do mundo a Santarém

A 63.ª edição do Festival Internacional de Folclore Celestino Graça foi inaugurada na tarde de quarta-feira, 4 de Setembro, em Santarém com a habitual cerimónia de homenagem a Celestino Graça, junto ao seu busto.

A Festa das Artes e das Tradições Populares do Mundo, como também é designada, vai contar com grupos provenientes da Coreia do Sul, México, Polónia e Roménia, para além de uma vasta representação nacional, onde constam o Grupo Folclórico da Universidade do Minho (Braga), Rancho Típico de S. Mamede de Infesta (Matosinhos - Douro Litoral Norte), Grupo Folclórico de Coimbra (Beira Litoral), Rancho Folclórico dos Moleanos (Alcobaça - Alta Estremadura), Rancho Folclórico da Gouxaria (Alcanena – Ribatejo), para além dos grupos organizadores, Grupo Académico de Danças Ribatejanas e Grupo Infantil de Dança Regional.

Até domingo, 8 de Setembro, domingo, são múltiplas as actividades do programa do festival, que tem a sua base na Casa do Campino. Uma Mostra de Gastronomia Ribatejana, Jogos Tradicionais e Populares, o Fandangando (Mostra de Fandangos Ribatejanos), os “Sons Autóctones / Sons da Memória” – Mostra de Instrumentos Tradicionais e a Exposição-Venda de Artesanato, são algumas das propostas.

A sessão de inauguração que foi conduzida por Ludgero Mendes, do Grupo Académico de Danças Ribatejanas, tendo contado com a participação de João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, dos vereadores Alfredo Amante, Nuno Russo e Nuno Domingos, bem como dos netos e bisnetos de Celestino Graça e de elementos dos grupos que participam no festival.

