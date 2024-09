Politécnico de Santarém assinala 50 anos da independência da Guiné-Bissau

A Tertúlia do Politécnico de Santarém está a comemorar, com várias actividades, o cinquentenário do reconhecimento, por Portugal, da independência da Guiné-Bissau. Até dia 12 há várias iniciativas centradas também no centenário do nascimento de Amílcar Cabral (12 de Setembro) que se destacou pela luta pela independência do país e que foi assassinado em 1973 por dois membros de seu próprio partido.

A entrada é livre, mas depende de inscrição. Este evento cultural e socioeducativo realiza-se presencialmente no Espaço Tertúlia do Politécnico de Santarém e será online, em sessões no Zoom. O programa inclui entrevista a militares portugueses, debate de testemunhas sobre a morte de Amílcar Cabral, debate com Bissau sobre ciclo de cinema e apresentação Projecto Divergente “Comandos Africanos”. O evento termina com um jantar guineense partilhado e projecção de filmes sobre a guerra colonial e Amílcar Cabral.