Círio de Nossa Senhora da Piedade no fim-de-semana em Tomar

Está de volta a Tomar a festa do Círio de Nossa Senhora da Piedade. A iniciativa realiza-se no próximo sábado e domingo, dias 7 e 8 de Setembro, sendo que todos os lucros obtidos revertem a favor das obras de manutenção da Ermida de Nossa Senhora da Piedade. No sábado, ao fim da tarde, haverá a recitação do terço na Ermida de Nossa Senhora da Piedade, seguida de jantar com um momento musical por Luís Filipe Fortunato.

No domingo, as festividades começam de manhã cedo, com a concentração de cavaleiros, charretes, fogaças e banda na Mata Nacional dos Sete Montes. O cortejo sai às 09h30, percorrendo algumas ruas da cidade, contando com paragem na Praça da República para a entrega do Círio. A fechar a manhã, vai haver uma missa campal no recinto daermida, presidida por D. Manuel Pelino, Bispo Emérito de Santarém. As festividades terminam com um almoço, onde haverá serviço de restaurante com porco no espeto.