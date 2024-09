Dia Aberto no Skate Parque de Tomar

A nova Associação de Skaters de Tomar vai organizar do domingo, 8 de Setembro, um Dia Aberto no novo skate parque da cidade

A nova Associação de Skaters de Tomar vai organizar do domingo, 8 de Setembro, um Dia Aberto no novo skate parque da cidade, onde não vão faltar demonstrações e manobras de skate, entre muitas outras actividades. A associação convida todas as famílias e amigos a marcarem presença neste dia especial que vai ser repleto de actividades.

O Dia Aberto arranca às 10h00 com uma aula de skate gratuita, seguida de demonstrações de graffiti. Após uma pausa para almoço, a tarde vai ser preenchida com Best Tricks (Iniciados) e Best Tricks (Open). A fechar o evento e já de noite, haverá uma actuação do DJ RAZE. A iniciativa conta com o apoio do Município de Tomar, entre outras parcerias e apoios.

Recorde-se que o novo skate parque de Tomar foi inaugurado no dia 20 de Agosto, num investimento que rondou os 150 mil euros.