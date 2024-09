Grupo Motard Soul Fly comemora 16 anos no sábado

O Grupo Motard Soul Fly, da Várzea Fresca, concelho de Salvaterra de Magos, assinala 16 anos no sábado, 7 de Setembro, com festa ao longo do dia e um almoço de peru no espeto. A animação musical começa a partir das 15h30 com os Art 2Rock, canta-se os parabéns, realiza-se a entrega de lembranças às 17h00 e meia hora depois tocam os Estaca Zero.