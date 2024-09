Quatro equipas da região vão participar no Red Bull Flugtag

O Red Bull Flugtag acontece já este sábado, 7 de Setembro, em Lisboa e tem a participação de quatro equipas da área de abrangência de O MIRANTE: Os Netos do 25, de Santarém; Dragon Tails, de Azambuja; Empadas de Galinha, de Vila Franca de Xira; e Os Rolhas, de Arruda dos Vinhos. As equipas vão lançar-se com as suas aeronaves por uma rampa a mais de seis metros acima da água, na Doca da Marinha, em Lisboa, e tentar voar o mais longe possível. Os voos iniciam às 13h00 e às 17h00 decorre a entrega de prémios