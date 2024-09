Sociedade Musical Mindense organiza Encontro Filarmónico Internacional

A Sociedade Musical Mindense vai organizar, no dia 14 de Setembro, o 1º Encontro Filarmónico Internacional de Minde. O evento conta com a presença da banda filarmónica anfitriã, assim como da Banda de Música Ciudad de Dos Hermanas, de Sevilha, da Banda Filarmónica do Centro Cultural de Borba e da Banda Recreativa Portomosense (Porto de Mós).

Os objectivos do encontro são promover a interação e a partilha de dinâmicas e interpretações musicais, filarmónicas, a partir de contextos sócio-culturais diversos, abrindo caminhos de cooperação associativa e fomentar o convívio entre bandas.

O programa começa pelas 15h00 com a chegada e acolhimento das bandas, com desfile até ao largo do coreto. Entre as 15h30 e as 16h30 decorre a cerimónia de boas-vindas com uma execução musical conjunta, começando depois o desfile pelas ruas de Minde até à Praça 14 de Agosto. Das 17h00 às 19h00 decorre o concerto das quatro bandas com apresentação dos respectivos repertórios