Trail "Encostas de Xira" vai desbravar concelho de VFX este domingo

No domingo, 8 de setembro, a vila de Alhandra no concelho de Vila Franca de Xira será palco da partida e chegada da 3.ª edição do Trail "Encostas de Xira", evento que promete movimentar 800 atletas e entusiastas numa manhã dedicada ao desporto ao ar livre. O evento é organizado pelos Alverca Urban Runners e a Associação de Desportos Urbanos de Alverca com o apoio do município de Vila Franca de Xira. Os participantes enfrentarão diferentes percursos com partida e chegada no Miradouro de Alhandra, junto ao Monumento a Hércules, próximo das instalações do MotoClube de Alhandra. O evento inclui quatro provas: Trail Longo de 31 km, Trail Curto ou Sprint de 17 km, Mini Trail com 10 km e uma caminhada de 10 km. A prova promete atrair atletas de todo o país e até do estrangeiro, numa competição que visa fortalecer a sua reputação no panorama do trail running nacional. A prova principal, o Trail Longo de 31 km, vai ter um desnível acumulado de 1.500 metros, sendo considerada de grau 2 pela ATRP. Tem início marcado para as 08h30 e contará com quatro abastecimentos, três ao longo do percurso e um no final. Já o Trail Curto, com 17 km e 800 metros de desnível, também de grau 2 ATRP, começará às 09h00 com três pontos de apoio.

Para os menos experientes, o Mini Trail de 10 km, com 372 metros de desnível, terá início às 9h15, oferecendo dois postos de abastecimento. Além das provas competitivas, haverá uma caminhada de caráter lúdico, com 10 km, marcada para as 9h30.

O Trail Encostas de Xira é mais do que uma competição de trail running: é uma oportunidade para explorar os trilhos e paisagens do concelho de Vila Franca de Xira, com especial enfoque no património natural e histórico da região. Embora as inscrições estejam há muito esgotadas, o município e os organizadores convidam o público a acompanhar a prova e apoiar os atletas.