Festa da Freguesia e das Associações na Meia Via

A Festa da Freguesia e das Associações de Meia Via, no concelho de Torres Novas, realiza-se de 13 a 15 de Setembro no Largo da Igreja com animação musical, tasquinhas, insufláveis e ainda um passeio motard e uma aula de zumba. A festa é inaugurada às 19h30 com a recepção às entidades convidadas. Domingo, dia 15, destaque para a actuação da Associação Cantares Vozes da Meia Via e Sociedade Filarmónica Euterpre Meiaviense.