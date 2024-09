Cartaxo Sessions leva música alternativa à Casa no Campino em Santarém

Os espanhóis El Altar del Holocausto e as bandas portuguesas AwaitingTheVultures e Tombfield vão actuar num espectáculo com entrada gratuita e que conta com outras atracções.

A Casa do Campino, em Santarém, recebe na noite de sábado, 14 de Setembro, mais uma edição das Cartaxo Sessions, iniciativa dedicada a alguns dos sons mais alternativos da música pop/rock actual. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação do espaço. O cartaz integra uma das mais promissoras bandas espanholas de post rock/doom, os El Altar del Holocausto, que tem apostado em redefinir o som e a atitude do rock instrumental há mais de uma década.

Na mesma noite, tocam os AwaitingTheVultures, uma banda original de Évora que se destaca pela sonoridade pesada, ritmos cativantes e estilo de composição com evidentes influências de post metal e rock progressivo. A abertura da noite fica a cargo dos Tombfield, um duo do Cartaxo que teve a sua estreia nas Cartaxo Sessions. Espera-se uma actuação inspirada em sonoridades doom, drone e post-pock. A banda aconselha o uso de protecção auditiva durante o evento.

O espectáculo encerra com a passagem de discos a cargo de António Freitas, radialista que se estreou aos 11 anos de idade e que conta com mais de trinta anos de profissão, com passagens por estações como a Comercial, Energia, Antena 3, sendo conhecido pelo seu programa de autor Alta Tensão, na Antena3. Em paralelo realiza-se o já habitual PsychMarket, onde se podem encontrar artistas, projectos empreendedores, discos, camisolas temáticas, entre outros artigos.

Os concertos organizados pela associação cultural Cartaxo Sessions, inseridos no programa de animação Verão in.Str, tiveram início numa parceria estabelecida em 2017. A associação dinamiza várias sessões por ano no Centro Cultural do Cartaxo, em parceria com o Município do Cartaxo e já tem a sua programação fechada até ao final do ano, prometendo muitas novidades que serão anunciadas em breve.