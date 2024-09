Festa dos Tabuleiros em destaque na Festa do Avante com alguma polémica à mistura

A edição deste ano da Festa do Avante vai contar com uma exposição alusiva à Festa dos Tabuleiros de Tomar. A participação tem gerado alguma polémica em Tomar, com alguns cidadãos a dizerem que se está a “misturar a festa com política”. Mário Formiga, mordomo da Festa dos Tabuleiros, em declarações a O MIRANTE, recusa essa ideia e desvaloriza as críticas. “Vamos lá para promover não só a nossa Festa dos Tabuleiros, mas também Tomar e até o distrito de Santarém”, sublinha.

Para além da exposição, que estará patente no Espaço Central da Festa do Avante, haverá também um cortejo de tabuleiros e a realização de jogos populares para crianças. A Festa do Avante, organizada pelo PCP, realiza-se de 6 a 8 de Setembro, na Quinta da Atalaia, Amora, Seixal.

A exposição terá como lema “Do Povo Para o Povo”. Para além dos painéis explicativos da origem, significado e realização da Festa dos Tabuleiros, vai haver vitrines com objectos vários, tabuleiros, ecrãs com vídeos das festividades e uma zona para os artesãos mostrarem as várias artes envolvidas na festa. A entrada para o pavilhão onde estará em exibição a exposição vai ser feita por rua florida, numa alusão às ruas populares ornamentadas.

No sábado, dia 7, vai haver desfile de Tabuleiros no pavilhão central e no restante espaço da Festa do Avante. Vão participar no cortejo 18 tabuleiros adultos mais quatro infantis, acompanhados por gaiteiros. Os jogos populares destinados às crianças vão decorrer no mesmo dia, de manhã e à tarde.