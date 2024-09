Jovem do Cartaxo é a primeira Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal.

Beatriz Ramos, do Cartaxo, foi eleita como primeira Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal. A gala decorreu na noite de sábado, no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo.

Beatriz Ramos, do Cartaxo, foi eleita como primeira Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal. A gala decorreu na noite de sábado, 7 de Setembro, no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo. Maria Marques, do município de Ponte da Barca, foi eleita 2.ª embaixadora, e Maria Rei, de Azambuja, foi eleita 3.ª embaixadora.

O Prémio Simpatia foi atribuído a Maria Parrinha, do município de Palmela, e o Prémio Fotogenia, foi atribuído a Maria Marques, de Ponte da Barca. O Prémio “A Mais Popular Online”, resultante da votação de um pequeno vídeo de autoapresentação da candidata e do seu concelho, foi atribuído a Beatriz Bernardo, do município de Lagoa.

FOTOS - CM CARTAXO