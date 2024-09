Batalhas das invasões francesas em exposição em Arruda dos Vinhos

Mostra de dioramas do grupo Modelstep pode ser vista gratuitamente no Centro Cultural do Morgado.

Está patente até 30 de Outubro na sala polivalente do Centro Cultural do Morgado em Arruda dos Vinhos a exposição “Invasões”, retratando momentos e batalhas da terceira invasão francesa à região. A mostra é feita pelo grupo Modelstep, em que dois dos seus quatro elementos são moradores em Alverca do Ribatejo. A exposição apresenta diversos dioramas representando batalhas icónicas das invasões com detalhe histórico e atenção aos pormenores que prometem encantar miúdos e graúdos. A exposição serve também de ferramenta didática ensinando a história militar portuguesa através dos dioramas e tem percorrido diversos concelhos do país, tendo já sido vista por mais de 9.060 visitantes. Em 2021 O MIRANTE entrevistou um dos responsáveis do grupo, Paulo Pereira, que se dedica nos tempos livres à paixão de criar réplicas de batalhas históricas e de paisagens em miniatura. Historicamente precisas, são peças que fascinam quem as vê e que têm percorrido vários centros interpretativos do país. Munido de lupa, pincéis minúsculos e dezenas de tintas, Paulo Pereira e os seus colegas dão vida a tudo o que se lembram: de rios a montanhas, árvores e pontes e até batalhas sangrentas. Tudo a uma escala de 28 milímetros.