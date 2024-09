Equilíbrio Verbal: um projecto teatral de paixão e inquietação em Alverca

O concelho de Vila Franca de Xira tem diversas companhias de teatro, amadoras e profissionais, que o colocam na linha da frente para se afirmar como referência dessa arte na Área Metropolitana de Lisboa. A convicção é dos membros da Equilíbrio Verbal Projectos Culturais, associação sem fins lucrativos criada em 2012, em Alverca do Ribatejo, para aproximar a comunidade do teatro e artes cénicas.

O grupo nasceu pela mão de Fernando Oliveira, presidente da direcção e encenador, que quis criar um espaço onde pudesse explorar as suas próprias ideias. Reuniu amigos de longa data da cidade, como o actor José David, e fundou um colectivo dedicado à criação teatral. Desde então, o grupo tem sido um pilar da cena cultural de Alverca, promovendo peças que variam dos dramas às comédias e sempre com um toque pessoal e inovador.

São autónomos e financiam as suas peças com apoios de empresas e instituições nacionais. Do município de Vila Franca de Xira recebem apenas apoio logístico, no caso, o espaço onde ensaiam na Casa da Juventude de Alverca e o palco do Centro Cultural do Bom Sucesso onde estreiam as suas peças quase sempre com casa cheia. A equipa nuclear do grupo é composta por seis pessoas, mas em função dos projectos o número pode aumentar para uma dezena de membros. Todos os envolvidos partilham a paixão pelo teatro, dedicando o seu tempo livre à arte, apesar de terem outras profissões durante o dia. Muitos possuem formação em teatro mas a maioria participa pela paixão e o desejo de manter viva a tradição teatral na cidade. Em pouco mais de uma década, a Equilíbrio Verbal tem produzido e encenado um espectáculo por ano.

Tradição do teatro não pode morrer

José David, actor, relembra a O MIRANTE que a tradição teatral no concelho de Vila Franca de Xira remonta aos anos 80, quando os grupos de teatro amador eram abundantes e as estreias mobilizavam a comunidade. Com o tempo, essa cena vibrante perdeu força, especialmente devido à proximidade a Lisboa, que absorveu grande parte do público da região. “Lisboa está muito perto e dos anos 90 para cá é uma esponja que absorve muito público. Fazem-se peças de teatro no concelho que são muito boas, mas precisam que o público apareça. E depois temos a velha questão: se as peças forem gratuitas as pessoas desconfiam, se for a pagar acham caro”, considera. Para os dirigentes da associação, é importante não menosprezar o que se faz na terra. “Em Lisboa vemos trabalhos feitos para um público geral, sem rosto, aqui temos o prazer de fazer teatro para as nossas comunidades e as nossas realidades”, explicam.

Fernando Oliveira acredita que a diversidade teatral é fundamental para o fortalecimento cultural do concelho. Para ele, o desafio não está apenas em atrair o público de volta ao teatro, mas também em promover uma cultura teatral que estimule o pensamento crítico e a participação activa das comunidades. “Queremos inquietar”, acrescenta José David.

Para os dirigentes, a variedade teatral existente é boa e garante que todos os membros do grupo têm boas relações com os restantes grupos de teatro. “Recusamo-nos a aceitar que Alverca seja uma cidade dormitório. Lutamos para que isso não aconteça. Vestimos a camisola da nossa terra. Damo-nos bem com todos os grupos do concelho e conhecemo-nos. Trabalhámos imensas vezes juntos. Mas devia fomentar-se mais esta união, interacção e cooperação entre os grupos. Ficávamos todos a ganhar. Não estamos aqui para competir com ninguém, estamos apenas para nos divertirmos a fazer teatro e tentar inspirar quem nos vê”, explica Fernando Oliveira. O desafio e o vício do palco movem o grupo, que gosta de testar os seus limites e perceber até onde consegue inquietar e fascinar a sua plateia, sempre com as cores de Alverca ao peito.