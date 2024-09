Visita guiada à Ribeira de Pernes

Dar a conhecer a Ribeira de Pernes é o objectivo de uma visita guiada marcada para as 10h00 da manhã de sábado, 14 de Setembro. A iniciativa tem início junto do núcleo museológico das ‘Casas da Câmara’ e tem uma duração aproximada de duas horas e meia, terminando no Mouchão de Pernes. A visita é aberta a um máximo de 50 participantes, podendo os interessados remeterem as inscrições para os endereços eletrónicos: executivo@jfpernes.pt e turismo@cm-santarem.pt. É aconselhável uso de calçado e roupa confortáveis.