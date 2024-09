Clube Náutico de Azambuja tem projecto ambicioso para a Vala do Esteiro

O projecto inclui embarcações de lazer, actividades desportivas, formação e ambição em dinamizar aquela zona de Azambuja. O clube rejeita as críticas nas redes sociais, mas mostra-se disponível para aceitar ideias e convida a população a participar nas actividades no dia 14 de Setembro.

O Clube Náutico de Azambuja (CNA) quer dinamizar a zona da Vala do Esteiro e criar condições para as pessoas se divertirem com actividades náuticas e de lazer. O clube tem o apoio da Câmara de Azambuja que já protocolou a cedência de um espaço para a associação guardar equipamento. O bar servirá de apoio às actividades, após ser concessionado, e será uma forma de atrair mais pessoas a uma zona ribeirinha que recebeu obras de requalificação orçadas em dois milhões de euros, numa empreitada co-financiada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

O clube foi criado formalmente em Fevereiro de 2024 mas a ideia começou a ser desenhada no final do ano passado. O grupo de amigos que pertencia à secção de pesca de caiaque do Grupo Desportivo de Azambuja sentiu necessidade de crescer e lançou-se na fundação do CNA. “Queremos avançar com o turismo de lazer, temos possibilidade de ter aqui caiaques a pedais que permitem passear no Tejo e tirar boas fotografias. A nossa ideia é ter bicicletas de aluguer que permitam fazer os novos circuitos que foram reparados. Queremos revitalizar a regata centenária de Azambuja e vamos tentar, de 15 em 15 dias, dar workshops de náutica e formação para quem quer tirar a carta de marinheiro”, revela Rui Lopes, primeiro-secretário e porta-voz do clube.

Os projectos e as críticas nas redes sociais

O CNA tem uma equipa de pesca embarcada de alto mar e em Outubro dois atletas do concelho de Azambuja vão representar Portugal no primeiro campeonato oficial do Mundo de pesca de caiaque. Rui Lopes garante que o colectivo tem projectos interessantes como a possibilidade de divulgar a modalidade nas escolas numa parceria com a Federação de Pesca Desportiva de Alto Mar. Já foram desenvolvidos contactos com pescadores locais que estão disponíveis para ir falar às escolas sobre as artes da pesca em Azambuja. Outro objectivo do clube era desenvolver a parapesca em parceria com a Cerci Flor da Vida.

Rui Lopes diz que o clube está disponível para ouvir ideias e que fica chocado com as críticas que têm sido feitas nas redes sociais. “Se fizessem uma pesquisa sabiam quem somos, e pensavam duas vezes antes de criticar e dizer que queremos é almoços. Esta equipa já dinamizou várias actividades como caminhadas, tardes musicais, picaria no palácio, pesca, demonstração de modalidades e nunca pedimos apoio monetário à câmara”, vinca.

Quanto às críticas a propósito dos jacintos que infestam a água, Rui Lopes sublinha que são parte integrante da vala e que nunca vão ser todos retirados. Existem condições de navegabilidade que só estão dependentes das marés.

A direcção quer apresentar o clube à população e dia 14 de Setembro vai dinamizar no Largo do Esteiro actividades náuticas, a partir das 11h00, seguido de almoço convívio com oferta de porco no espeto. Da parte da tarde, a partir das 15h30, será apresenta a equipa de pesca em caiaque e a equipa de pesca embarcada. Ao longo da tarde a animação está garantida com música ao vivo.