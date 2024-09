Feira das Sopas promete delícias e animação em Vila Franca de Xira

Iniciativa do Clube Taurino Vilafranquense realiza-se a 28 de Setembro no Mercado Municipal da cidade.

O Clube Taurino Vilafranquense anunciou a realização da tradicional Feira das Sopas, que terá lugar no sábado, 28 de Setembro, a partir das 18h00 no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira. O evento, que já se tornou um marco da agenda cultural anual da cidade, contará com a participação de várias tertúlias tauromáquicas vilafranquenses, que irão preparar uma grande variedade de sopas, proporcionando aos presentes uma experiência gastronómica e cultural única. Entre as tertúlias participantes estão "Os Amigos do Muro", "Cirófila", "O Estoque", "O Touril" e o Clube Taurino Vilafranquense. A animação musical estará a cargo de "O Barril do Pecado", garantindo uma atmosfera festiva e divertida durante o evento.