Festa de Santa Maria da Caridade assinala edição 100

A 100º edição da Festa de Santa Maria da Caridade comemora-se nos dias 13 e 14 de Setembro, no Sardoal. A iniciativa é promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Sardoal e a abertura de festas está marcada para as 19h do dia 13, seguindo-se o serviço de jantar, por reserva, com música ao vivo, nos claustros do convento. A partir da meia noite é realizada a prova da vitela assada no espeto.

No dia 14, as comemorações começam pelo meio dia com a celebração eucarística na Igreja de Santa Maria da Caridade. A partir das 13h abre o serviço de restaurante no largo do convento, seguindo-se às 15h a actuação do quarteto de cordas da banda de música da Guarda Nacional Republicana e do artista Pedro Dyonisio. Para reservar jantares para dia 14 é necessário contactar 241 850 120.