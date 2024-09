Filme com Isac Graça de Alverca vence “Óscares” brasileiros

O filme Pedágio, uma co-produção portuguesa que conta com a participação do actor ribatejano Isac Graça, de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, conquistou o Prémio Grande Otelo de Melhor Filme de Ficção, o galardão mais cobiçado da indústria cinematográfica brasileira. A cerimónia, que teve lugar a 28 de Agosto no Rio de Janeiro, é considerada o equivalente brasileiro dos Óscares norte-americanos. A vitória de Pedágio junta-se a uma lista de vencedores do prémio que incluem títulos como Cidade de Deus (2003), Tropa de Elite 2 (2011), Bacurau (2020) e Marighella (2022). Isac Graça já havia sido nomeado para o maior prémio do cinema brasileiro em 2023, com o filme A Viagem de Pedro.