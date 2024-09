Arranca hoje mostra de cinema português em Vila Franca de Xira

Arranca esta sexta-feira, 13 de Setembro, a quinta edição da “Imagens no Tejo”, mostra de cinema português promovido pelo Cineclube Vilafranquense. Todas as sessões são de entrada gratuita e o cartaz inclui filmes para todos os gostos, desde curtas-metragens de jovens estudantes de cinema até filmes de realizadores nacionais, sempre em língua portuguesa. A mostra de cinema vai realizar-se em vários espaços do concelho, como o Museu do Neo-Realismo, Museu de Alhandra, auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, bar Flor do Tejo e no Ateneu Artístico Vilafranquense. O programa pode ser consultado no site da organização em cineclubevilafranquense.pt.