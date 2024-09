Festival 'Art In Rua' anima centro histórico de Tomar durante três dias

Iniciativa envolveu um investimento de cerca de 60 mil euros por parte do município de Tomar e integra um conjunto variado de actividades. Executivo de maioria socialistas faz balanço muito positivo do desenvolvimento do potencial turístico do concelho.

Artes circenses, teatro, estátuas vivas, danças medievais, fanfarras e animação de rua com artistas de todo o mundo integram a programação do Festival 'Art In Rua', que decorre no centro histórico de Tomar de sexta-feira, 13 de Setembro, a domingo, dia 15 do mesmo mês. Com entrada livre em todos os concertos e espectáculos de rua, o objectivo da iniciativa, que assinala a sua terceira edição, é "conferir animação e um maior usufruto dos espaços públicos a turistas e residentes", disse à Lusa a vice-presidente do município. “O festival é gratuito e as ruas e praças de Tomar vão contar nestes três dias com estátuas vivas, artes circenses, fanfarras, mercados, ‘street food’, teatro de rua e espetáculos de comédia, com artistas como Pedro Tochas e muitos projectos nacionais e internacionais, e é uma demonstração da criatividade e da expressão artística nas suas diversas formas, com performances de artistas provenientes de vários pontos do mundo”, destacou Filipa Fernandes.

Segundo a autarca, as expectativas para a terceira edição do festival de artes de rua, que representa um investimento na ordem dos 60 mil euros, é que afluam ao centro histórico “milhares de pessoas” durante os três dias do evento. Questionada sobre os fluxos de turistas à cidade templária, Filipa Fernandes disse que o ano de 2023 foi "um ano excepcional" pela realização da Festa dos Tabuleiros, evento que decorre de quatro em quatro anos, tendo feito notar uma aposta do município na “oferta regular de actividades culturais” para "esbater" a sazonalidade.

Segundo a vice-presidente da Câmara de Tomar, a divisão entre época alta e época baixa ao nível de turistas tem-se vindo a esbater, tendo declarado ser objectivo “prosseguir com ofertas de qualidade cultural diversificada ao longo do ano”, quer para os residentes quer para atrair visitantes e turistas. “O evento é aberto, acontece nas ruas, jardins e praças de Tomar, passando pela Várzea Grande e Parque do Mouchão, e é um festival direccionado para as famílias e para todas as gerações, estando todos convidados para três dias de arte, cultura e animação”, afirmou.

O festival começa com o espetáculo do Palhaço Manu, no centro histórico, prosseguindo com animação de rua, danças medievais e teatro de rua, fechando o dia com os ‘Cabaret Burlesque’, na Praça da República. No sábado, o festival começa no Parque do Mouchão, com um espectáculo infantil, em simultâneo com a apresentação de estátuas vivas, num dia que será preenchido com dezenas de espectáculos de teatro, música e animação de rua, a par de artes circenses, acrobacia aérea, marionetas e danças medievais. O domingo começa no Parque Mouchão com o espectáculo infantil ‘Tá Bem Abelha’, prosseguindo durante o dia com a música de fanfarra dos Drama & Beiço, animação de rua, malabarismo e artes circenses, culminando com o espectáculo de comédia de Pedro Tochas, na Praça da República.