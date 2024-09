Festival de Fanzines e Banda Desenhada em Alpiarça

Exposições, apresentações, oficinas, feira do livro e concertos na segunda edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada de Alpiarça, de 20 a 22 de Setembro.

A segunda edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada de Alpiarça decorre de 20 a 22 de Setembro na Casa dos Patudos, mercado e biblioteca municipal, oferecendo um programa de exposições, apresentações, oficinas, feira do livro e concertos. A inauguração, na Casa dos Patudos, acontece às 21h00 de sexta-feira com diversas exposições de banda desenhada de autores de renome, seguida de um momento musical com Rogério Charraz e participação especial do Coro Polifónico de Alpiarça.

Nesta segunda edição, à semelhança edição de 2023, será dada continuidade às iniciativas que têm decorrido à volta da Fanzineteca da Biblioteca Municipal de Alpiarça, que tem como mentor o autor de banda desenhada Mário André, de Alpiarça.