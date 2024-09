Festival Hípico de Sardoal durante as Festas do Concelho

As Festas do Concelho de Sardoal acolhem no seu programa o 20º Festival Hípico de Sardoal, que vai decorrer no dia 22 de Setembro, nos terrenos do Freião

As Festas do Concelho de Sardoal acolhem no seu programa o 20º Festival Hípico de Sardoal, que vai decorrer no dia 22 de Setembro, nos terrenos do Freião, junto ao Eucalipto Grosso. A Prova de Escolas terá início às 10h00, enquanto as Provas Pequena, Média e Grande decorrem entre as 11h00 e as 15h30. No período da manhã, a partir das 10h30, haverá ainda volteio e iniciação aos andamentos a cavalo, destinado a crianças e orientado por um monitor habilitado. À semelhança dos anos anteriores, são esperadas dezenas de participantes, oriundos de todo o país.

No local funcionará um bar, gerido pela Associação Recreativa da Presa (ARP), onde será possível almoçar. Organizado pela ARP, o XX Festival Hípico de Sardoal conta com apoio do Município do Sardoal, Exército Português, Conisar - Construções e Investimentos de Sardoal, Lda e Município de Abrantes.