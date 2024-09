Inauguração do novo Adro das Oliveiras em Freixianda marcada por homenagem ao Padre Benevuto

As obras de requalificação incluíram também a substituição do pavimento por calçada portuguesa, a criação de novos acessos, parque de estacionamento e a melhoria das infraestruturas.

A comunidade de Freixianda reuniu-se para a inauguração do requalificado Adro das Oliveiras, agora um espaço de homenagem ao Padre Benevenuto Vieira de Oliveira Dias, antigo pároco da vila durante 58 anos, que faleceu em 2021. A cerimónia contou com a presença de várias personalidades, entre as quais o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, de vereadores do executivo municipal e do presidente da Junta da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Paulo Nunes.

As obras de requalificação, realizadas pela Fábrica da Igreja Paroquial de Freixianda, com o apoio financeiro de aproximadamente 27 mil euros por parte da câmara, incluíram a substituição do pavimento por calçada portuguesa, a criação de novos acessos, parque de estacionamento e a melhoria das infraestruturas.

Um dos momentos mais simbólicos da cerimónia foi a inauguração do busto do padre Benevenuto, oferecido pela Junta de Freguesia e estrategicamente orientado para a igreja de Freixianda e para o Centro Social Paroquial, instituição que o próprio padre fundou. “Este busto é uma justa homenagem a uma figura que marcou profudamente a nossa comunidade”, afirmou Luís Miguel Albuquerque, sublinhando que o padre Benevenuto foi um defensor incansável da zona norte do concelho, cujas acções contribuíram significativamente para o desenvolvimento e melhoria da freguesia de Freixianda. Padre Benevenuto, natural de Alburitel e pároco em Freixianda entre 1954 e 2012, dedicou a sua vida à comunidade, revelando-se incansável na liturgia, catequese, acção social e formação apostólica. Fundou também o jornal “Voz da Freixianda”, que manteve a ligação entre a paróquia e as famílias, emigrantes e missionários.