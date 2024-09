Azambuja comemora Semana Europeia da Mobilidade com actividades para toda a família

O Município de Azambuja vai assinalar a Semana Europeia da Mobilidade, que decorrerá entre os dias 16 e 22 de Setembro, com um programa de actividades destinadas a toda a comunidade. Sob o tema “Combina e Move-te”, a iniciativa pretende sensibilizar a população para a importância de adoptar novos comportamentos no âmbito da mobilidade sustentável.

O programa terá início dia 16, segunda-feira, com o lançamento do “Lifestyle Test - Calculadora da Pegada de Carbono”, em colaboração com a DECO, que permitirá aos residentes monitorizar o impacto ambiental das suas acções e adoptar medidas personalizadas para reduzi-lo.

No dia 18, quarta-feira, está prevista uma caminhada em Azambuja, em parceria com o grupo AZA-Azambuja com Alma. Já no dia 21, sábado, Aveiras de Cima será palco de uma caminhada, em parceria com a “Positive Dog&Terapy-Academia Canina”, onde os participantes têm a possibilidade de levar o seu animal de estimação.

No Dia Europeu Sem Carros, 22 de Setembro, o Jardim Urbano Dr. Joaquim Ramos e a Praça do Município, em Azambuja, recebem entre as 10h00 e as 17h00 várias actividades. As crianças podem participar nos circuitos de mobilidade, com diversos meios de transporte amigos do ambiente como trotinetes, triciclos, skates, karts, trikes, hoverboard, bicicletas com e sem pedais e insufláveis. Haverá ainda pinturas faciais (14h00-17h00), uma caça ao tesouro (14h30-17h30) com mensagens de consciencialização sobre o ambiente e animações em palco, com coreografias e músicas ligadas à temática.

Da Rua Eng. Moniz da Maia à Praça do Município, terá lugar um circuito, denominado “Azambuja Dynamic Train”. Esta actividade é adequada a toda a família e consistirá em passeios com carros de pedais. Na Praça do Município, estará aberto a todos o Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens pela Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM).