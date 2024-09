Lançamento de livro de Ana Maria Lopes celebra a poesia em Vila Franca de Xira

O auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira será o palco para, dia 14 de Setembro, pelas 15h00, ser lançado o livro de poesia “Sentires de Mim”, de Ana Maria Lopes. O evento contará com apresentação de David Fernandes e será coordenado pelo poeta Alexandre Carvalho, marcando o lançamento do primeiro livro a solo da escritora. Após várias participações em obras colectivas, Ana Maria Lopes revela ao público uma obra intimista e poética que convida à reflexão.

O evento promete ser uma celebração das artes, contando não apenas com a apresentação do livro mas também com momentos musicais e uma performance de dança da Associação Educativa e Artística Atitude. Tem o apoio da câmara municipal e da junta de freguesia, bem como da Palavra Cantada - Associação de Cultura.