Música electrónica no Jardim Portas do Sol em Santarém

No sábado, 21 de Setembro, entre as 15h00 e as 24h00, o Jardim Portas do Sol, em Santarém, vai ser o cenário para o ‘Sun Gates Santarém’, um evento dedicado à música electrónica que traz vários DJs, sendo alguns considerados dos melhores artistas nacionais, com um longo percurso a nível internacional, como Gonçalo Henriques, Merche Romero, Syper (Fuse Records), Nox (Fuse Records) e Huma-noyd(Kne’deep Records) ou Hugo Pedrosa

De modo a não deixar ninguém de fora, serão instalados no mesmo espaço vários equipamentos de entretenimento, bem como outras atrações para as crianças, como insufláveis ou pinturas faciais, entre outros. O acesso é totalmente gratuito a todo o recinto.