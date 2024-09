Novo museu conta sete séculos de história do concelho de Salvaterra de Magos

A Câmara de Salvaterra de Magos inaugurou no domingo, 8 de Setembro, o museu do concelho no Edifício do Cais da Vala Real, com algum espólio cedido pela população e nove áreas distintas, das quais uma dedicada às crianças. O museu tem patente a exposição de longa duração “Um território, uma história, uma herança, uma identidade” que aborda a evolução geológica, ocupação humana e valoriza o Tejo, a lezíria e a charneca, as diferentes comunidades, actividades socioeconómicas e a evolução da paisagem. As entradas são gratuitas, o edifício é acessível a pessoas com mobilidade reduzida e encerra à segunda-feira.

O presidente da câmara, Hélder Esménio (PS), revelou ser a realização de um sonho com 15 anos e referiu que o museu “não é um trabalho acabado”, pois embora esteja condicionado ao espaço, o seu conteúdo pode ser enriquecido com ofertas e empréstimos de colecções privadas. De destacar o espaço didáctico para transmitir aos mais novos aspectos importantes da história e identidade do concelho de uma forma divertida e apelativa, com jogos que incentivam a interacção entre as crianças e estimulam a criatividade. A inauguração contou com a presença do presidente e do vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos e Pedro Beato, respectivamente, e do historiador e professor da Universidade de Évora, Filipe Themudo Barata.

Segundo o presidente da autarquia, Hélder Esménio, o museu foi criado com um objectivo de fazer uma cronologia, “simples e apelativa”, da evolução do concelho ao longo dos últimos 700 anos. O museu vai oferecer aos visitantes a oportunidade de explorar temas como a arqueologia, a ocupação humana, o rio Tejo, a agricultura, a etnografia, a festa brava e o artesanato. A nova infraestrutura vai também ter um espaço dedicado ao palácio real, que foi uma residência real e pavilhão de caça da família real portuguesa. Trata-se de uma construção do século XVI, destruída por um incêndio em 1828.

Segundo o autarca, através dos dados históricos disponíveis, o museu vai apresentar uma “recriação histórica, em vídeo, do palácio, desde a sua dimensão até ao impacto que exerceu na vila”. O novo espaço faz parte de um conjunto de investimentos que a câmara tem feito na área da cultura, desde a construção do núcleo museológico da casa avieira até à reabilitação do edifício da Casa do Povo, passando ainda pela criação de um mercado de cultura em Marinhais.

A inauguração do museu integrou a programação da 11ª edição das Jornadas de Cultura do Concelho de Salvaterra de Magos, que decorrem de 6 a 15 de Setembro. A programação incluiu também um concerto de Camané, Teatro “Monólogos do Pénis” com Ricardo Carriço e Ricardo Castro, lançamento do livro infantojuvenil e da Revista Magos, Noite de Fados, Projecto Praça ComVida, espectáculos musicais, recriações históricas, exposições, folclore e visita aos Concheiros de Muge.