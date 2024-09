Palhaço Palhatiko festejou vinte anos de carreira em Rio Maior

Luís Sequeira criou a figura do palhaço Palhatiko há duas décadas e é a alma e o anfitrião do Encontro de Palhaços e Artes do Circo em Rio Maior.

O palhaço Palhatiko celebrou 20 anos de carreira no Cineteatro Municipal de Rio Maior perante uma plateia repleta. Foi uma tarde com muita animação e emoção a que se associou o vice-presidente da Câmara de Rio Maior, João Lopes Candoso, e muitos amigos e admiradores da popular personagem criada por Luís Sequeira.

Luís Sequeira nasceu em Rio Maior e é a alma e o anfitrião do Encontro de Palhaços e Artes do Circo que que se realiza anualmente na cidade e já vai na oitava edição. Em Junho de 2022 dizia a O MIRANTE que ser palhaço é muito mais que pintar a cara e fazer rir os outros. Há uma constante interacção com o público e muita pedagogia com as crianças que temem a figura. “Falo com os pais para não abandonarem os recintos com os filhos que têm medo de palhaços. Vou tentando aproximar-me, com pequenos sinais, até que eles se soltam e superam o medo”, explicava o artista de 45 anos.

São já 20 anos de carreira a tornar os dias inesquecíveis para as crianças fazendo diversos tipos de palhaçadas, improvisos e até números de magia elaborados. Luís Sequeira conjuga várias artes e aprende a lidar com situações inesperadas sem nunca se desconcertar.