Tomar mostra-se na Feira de Munique

O Município de Tomar vai marcar presença, em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, na Feira de Munique, na Alemanha, uma das maiores feiras empresariais da Europa. A revelação foi feita recentemente em reunião de câmara, onde Hugo Cristóvão, presidente da autarquia, avançou com a novidade.

Hugo Cristóvão mencionou que a participação tem como principal objectivo apresentar algumas potencialidades do concelho, nomeadamente terrenos que estão disponíveis para investimento. “Até criámos uma apresentação e brochura para isso onde não está apenas aquilo que é a oferta municipal, mas a oferta privada que existe no território”, revelou.

O autarca garantiu que este é um trabalho que o município quer continuar a fazer, estabelecendo ligações entre o Gabinete de Apoio ao Investidor e os empresários, assim como com outras entidades. “Umas vezes pesca-se de arrastão, outras vezes pesca-se à linha, não quer dizer que as redes tragam peixe, vamos ver, é um trabalho que é preciso continuar. Uma coisa é certa, não podem dizer desta governação que os empresários vão embora porque não aceitamos reunir com eles. Não só reunimos, às vezes no dia em que sabemos, como até vamos à procura deles”, finalizou.