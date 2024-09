Cultura em rede no Médio Tejo para promover proximidade com território

Outubro e Novembro são os meses que marcam a chegada do "CAMINHOS, Cultura em Rede” ao Médio Tejo para promover a diversidade, a integração, a contemporaneidade e a identidade regional. O CAMINHOS é uma oferta cultural de programação em rede, de acesso livre e gratuito, que assenta na proximidade e no conhecimento do território, promove uma ligação espontânea aos públicos e estruturas e à participação da população, direccionando-se, em alguns casos, a públicos-alvo específicos, como universidades seniores, alunos ou trabalhadores.

No dia 11 de Outubro, o CAMINHOS arranca com Pedro Giestas, que vai estar com a peça teatral “A Visita”, no Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zêzere. No dia seguinte, a 12 de Outubro, acontece um momento teatral chamado “Emídio”, de Sandro William Junqueira & Giacomo Scalisi, no Museu Metalúrgica Duarte Ferreira, em Tramagal, Abrantes. Constância acolhe a apresentação pública “Leituras Encenadas” por parte dos alunos do Agrupamento de Escolas no dia 18 de Outubro. Os alunos estarão com Miguel Sopas de 16 a 18 de oOtubro numa acção de capacitação dedicada à leitura. No dia 19, o músico Nilson Dourado chega à Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol, em Torres Novas.

Ourém recebe Eva Ribeiro com uma acção de capacitação, dedicada ao estudo da linguagem clown, que decorrerá de 21 a 26 de Outubro no Teatro Municipal de Ourém. Eva Ribeiro estará também em Vila Nova da Barquinha com esta acção, nos dias 1 a 3 de Novembro. Ainda em Outubro, de 28 a 31, os trabalhadores por turnos de Alcanena serão convidados a participar numa experiência de escrita com Ricardo Cabaça, chamada “Dramaturgia no território”.

De 4 a 8 de Novembro, Mação acolhe Ângelo Castanheira, que vai estar reunido com os alunos da Universidade Sénior do concelho. Entre 11 a 13 de Novembro, Marco Paiva promove a acção de capacitação “Como desenhar um território”, num momento direccionado aos membros do grupo de teatro Espaço Zero, na antiga escola EB1 de Carril, na Junceira, no concelho de Tomar. O teatro de marionetas “Bonecos do Mercado” chega ao Mercado Municipal do Entroncamento no dia 23 de Novembro. E o Sardoal acolhe, nos dias 22 e 23 de Novembro, Rui Sousa, que estará com o atelier de construção de marionetas no Centro Cultural Gil Vicente.