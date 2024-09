Espectáculo de música e teatro pelos utentes da APPACDM de Santarém

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de 19 de Setembro, pelas 21h30, um espectáculo da responsabilidade da APPACDM de Santarém, com a participação do grupo Teatro Fantasia e da Banda da Bica.

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na noite de 19 de Setembro, pelas 21h30, um espectáculo da responsabilidade da APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém, com a participação do grupo Teatro Fantasia e da Banda da Bica.

A Banda da Bica surgiu como resultado de um trabalho transdisciplinar entre grupos já anteriormente existentes, o grupo coral e a orquestra. Apresenta um repertório ligado à música portuguesa, escolhido pelos elementos do grupo de acordo com os seus interesses, motivações e capacidades, pois toda a música é executada ao vivo. Para essa noite, a Banda da Bica irá apresentar uma selecção musical de música portuguesa e alguns originais.

Na mesma noite, o Teatro Fantasia estreia a sua nova peça ‘Tirem os carros da Cidade’, dedicada ao público mais jovem. Trata-se de uma história que junta fantasia e a diversão com a preocupação pelo bem-estar ambiental, pelo ar que respiramos.