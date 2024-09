Na tarde de sábado, 21 de Setembro, pelas 18h00, a zona do Alto do Bexiga, em Santarém, vai receber o espectáculo de dança, ‘Omniscidea’

Espetáculo de dança no Alto do Bexiga

Na tarde de sábado, 21 de Setembro, pelas 18h00, a zona do Alto do Bexiga, em Santarém, vai receber o espectáculo de dança, ‘Omniscidea’, onde se vai acompanhar o percurso e o progresso de um monge com vista à sua iluminação.

A partir de uma coreografia de Manuel Galrinho, também bailarino, o espetáculo conta ainda com Joana Mendonça, Inês Mendonça e Leonor Mendonça. Todos juntos, vão exprimir-se corporalmente e dançar músicas compotas por nomes como Philip Glass, Henry Torgue & Serge Houppin ou Wim Mertens.