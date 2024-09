Centro Social Recreativo e Desportivo de Ota está a organizar uma caminhada nocturna pela Charneca de Ota e outra diurna pela Serra de Ota. Actividades assinalam as Jornadas Europeias do Património.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Jornadas Europeias do Património com caminhadas pela Charneca e Serra de Ota

No âmbito das Jornadas Europeias do Património, o Centro Social Recreativo e Desportivo de Ota convida todos os interessados a participar numa dupla experiência de descoberta e convivência em torno do património natural e cultural da freguesia de Ota. Sob o tema “Rotas, Redes e Conexões”, esta actividade, intitulada "Encruzilhada: Pelos Caminhos da Charneca e da Serra de Ota", oferece uma oportunidade única de explorar os diversos trilhos e paisagens que compõem a região.

No dia 21 de Setembro realiza-se a Caminhada Nocturna pela Charneca de Ota que permitirá aos participantes imergir na serenidade e mistério das paisagens da charneca à luz da lua e das estrelas, guiados por locais.

Dia 22 de Setembro a Caminhada Diurna pela Serra de Ota vai percorrer o Canhão Cársico de Ota num percurso que permitirá aos participantes conhecer uma das formações geológicas mais emblemáticas da região, explorando os seus trilhos e a rica biodiversidade que o rodeia. A caminhada culmina com um almoço de convívio onde os participantes poderão partilhar experiências e conhecimentos, fortalecendo assim as "redes e conexões" humanas, tema central das Jornadas Europeias do Património 2024. A organização sublinha a obrigatoriedade de usar colete reflector, calçado apropriado e lanterna.