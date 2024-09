Ópera para todos no Convento São Francisco em Santarém

O espectáculo ‘Ópera Para Todos’ vai juntar no Convento São Francisco, em Santarém, o Coro do Círculo Cultural Scalabitano, um Coro Participativo Comunitário e a Orquestra Camerata de Cordas de Leiria, com direcção musical do maestro António Matias.

O concerto, marcado para a noite de sábado, 21 de Setembro, resulta de uma parceria estabelecida com a Fundação Inatel. Vão ser apresentadas árias compostas por nomes consagrados como Donizetti, Händel, Ponchielli, Rossini, Bizet, Puccini, Verdi e Mascagni. O acesso ao espectáculo, agendado para as 21h30, será limitado à lotação admissível com controlo de entrada.