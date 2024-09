Poesia em Liberdade e um Brinde ao Equinócio na despedida do Verão in.Str

A último iniciativa do programa de animação Verão in.Str em 2024 está agendada para domingo, 22 de Setembro, a partir das 17h00, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

A último iniciativa do programa de animação Verão in.Str em 2024 está agendada para domingo, 22 de Setembro, a partir das 17h00, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. Ao espectáculo Poesia em Liberdade, que também inclui música, segue-se o já habitual Brinde ao Equinócio, onde se convida o público a participar. A actividade conta com parceria da Fundação INATEL e dos Vinhos do Tejo.

O espectáculo faz um percurso por vários poetas nacionais e internacionais que serão interpretados, dançados e cantados num momento de comemoração dos 10 anos desta iniciativa, mas acima de tudo da liberdade. Participam Cláudia Stattmiller, Cristina Bacelar, Daniel Martinho, Ela Vaz, Jó Bernardo, José Fidalgo, Joana Brandão, Lara Pereira, Luísa Pinto, Manuel Mendonça, Rui Oliveira e Rui Sérgio, também responsável pela direcção artística.